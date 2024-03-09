Вкуснее, чем в кондитерской: простой рецепт шоколадного швейцарского рулета
9 марта 2024, 21:31Читати новину українською
Источник:Obozrevatel
Швейцарский рулет выглядит настолько изысканно, что смело станет украшением праздничного стола. В то же время его очень просто готовить.
Если вы хотите порадовать своих родных вкусным, ароматным и необычайно красивым десертом, то этот рецепт для вас.
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Рецепт швейцарского рулета
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 4
– 4 яйца;
– 190 граммов сахара;
– щепотка соли;
– 65 граммов муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 30 граммов какао;
– 0,5 чайной ложки растворимого кофе;
– 30 миллилитров растительного масла;
– 100 миллилитров воды;
– 180 граммов черного шоколада;
– 400 миллилитров сливок;
– 3 столовые ложки сахарной пудры.
Приготовление:
- Соедините какао, просеянную пшеничную муку, соль и разрыхлитель.
- В отдельную миску вбейте яйца и 120 граммов сахара. Взбейте до побеления и увеличения в объеме. Постепенно добавьте масло и пол чайной ложки растворимого кофе.
- В яичную массу через сито всыпьте смешанные сухие компоненты. Взбейте миксером до однородности.
- Противень застелите пергаментом и равномерно распределите тесто. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10 – 12 минут.
- Еще один лист пергамента посыпьте какао и выложите на него бисквитный корж. Сверните шоколадный корж в рулет. Оставьте до полного охлаждения.
- Тем временем смешайте шоколад и 120 миллилитров горячих сливок. Оставьте на 2 – 3 минуты, а затем тщательно перемешайте и отставьте до полного остывания.
- После этого в глубокую миску влейте 240 миллилитров охлажденных сливок и взбейте их миксером. Постепенно всыпьте сахарную пудру. Масса должна загустеть.
- Добавьте туда охлажденную шоколадную массу и снова смешайте миксером. Поставьте в холодильник на 30 минут.
- Тем временем в небольшую кастрюльку налейте воду и добавьте 70 граммов сахара. Перемешайте, доведите до кипения и варите 2 – 3 минуты, после чего охладите.
- Разверните рулет, смажьте его сиропом, а затем – кремом.
- После этого аккуратно заверните рулет, оберните его пергаментом и положите в холодильник на несколько часов.
- В небольшую миску положите 30 граммов шоколада и 2 столовые ложки сливок. Поставьте в микроволновку, перемешайте и переложите в кондитерский мешок.
- Задекорируйте ганашем рулет и поставьте в холодильник еще на 10 – 15 минут.