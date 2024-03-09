Якщо ви хочете потішити своїх рідних смачним, ароматним і надзвичайно красивим десертом, то цей рецепт для вас.

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Рецепт швейцарського рулету

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 яйця;

– 190 грамів цукру;

– дрібка солі;

– 65 грамів борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 30 грамів какао;

– 0,5 чайної ложки розчинної кави;

– 30 мілілітрів олії;

– 100 мілілітрів води;

– 180 грамів чорного шоколаду;

– 400 мілілітрів вершків;

– 3 столові ложки цукрової пудри.

Приготування:

З'єднайте какао, просіяне пшеничне борошно, сіль та розпушувач. В окрему миску вбийте яйця і 120 грамів цукру. Збийте до побіління та збільшення в об'ємі. Поступово додайте олію та пів чайної ложки розчинної кави. В яєчну масу через сито всипте змішані сухі компоненти. Збийте міксером до однорідності. Деко застеліть пергаментом та рівномірно розподіліть тісто. Поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 10 – 12 хвилин. Ще один лист пергаменту посипте какао і викладіть на нього бісквітний корж. Згорніть шоколадний корж у рулет. Залиште до повного охолодження. Тим часом змішайте шоколад та 120 мілілітрів гарячих вершків. Залиште на 2 – 3 хвилини, а потім ретельно перемішайте та відставте до повного охолодження. Після цього у глибоку миску влийте 240 мілілітрів охолоджених вершків та збийте їх міксером. Поступово всипте цукрову пудру. Маса повинна загустіти. Додайте туди охолоджену шоколадну масу та знову змішайте міксером. Поставте у холодильник на 30 хвилин. Тим часом у невелику каструльку налийте воду і додайте 70 грамів цукру. Перемішайте, доведіть до кипіння та варіть 2 – 3 хвилини, після чого охолодіть. Розгорніть рулет, змастіть його сиропом, а потім – кремом. Після цього акуратно загорніть рулет, обгорніть його пергаментом та покладіть у холодильник на кілька годин. У невелику миску покладіть 30 грамів шоколаду і 2 столові ложки вершків. Поставте в мікрохвильовку, перемішайте та перекладіть у кондитерський мішок. Задекоруйте ганашем рулет та поставте в холодильник ще на 10 – 15 хвилин.

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