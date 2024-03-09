Якщо ви хочете потішити своїх рідних смачним, ароматним і надзвичайно красивим десертом, то цей рецепт для вас.
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Рецепт швейцарського рулету
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- З'єднайте какао, просіяне пшеничне борошно, сіль та розпушувач.
- В окрему миску вбийте яйця і 120 грамів цукру. Збийте до побіління та збільшення в об'ємі. Поступово додайте олію та пів чайної ложки розчинної кави.
- В яєчну масу через сито всипте змішані сухі компоненти. Збийте міксером до однорідності.
- Деко застеліть пергаментом та рівномірно розподіліть тісто. Поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 10 – 12 хвилин.
- Ще один лист пергаменту посипте какао і викладіть на нього бісквітний корж. Згорніть шоколадний корж у рулет. Залиште до повного охолодження.
- Тим часом змішайте шоколад та 120 мілілітрів гарячих вершків. Залиште на 2 – 3 хвилини, а потім ретельно перемішайте та відставте до повного охолодження.
- Після цього у глибоку миску влийте 240 мілілітрів охолоджених вершків та збийте їх міксером. Поступово всипте цукрову пудру. Маса повинна загустіти.
- Додайте туди охолоджену шоколадну масу та знову змішайте міксером. Поставте у холодильник на 30 хвилин.
- Тим часом у невелику каструльку налийте воду і додайте 70 грамів цукру. Перемішайте, доведіть до кипіння та варіть 2 – 3 хвилини, після чого охолодіть.
- Розгорніть рулет, змастіть його сиропом, а потім – кремом.
- Після цього акуратно загорніть рулет, обгорніть його пергаментом та покладіть у холодильник на кілька годин.
- У невелику миску покладіть 30 грамів шоколаду і 2 столові ложки вершків. Поставте в мікрохвильовку, перемішайте та перекладіть у кондитерський мішок.
- Задекоруйте ганашем рулет та поставте в холодильник ще на 10 – 15 хвилин.