Ситные обеды для украинских защитников: варианты с мясом, крупами и овощами

4 марта 2022 , 20:38
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Источник:

Damn delicious

Чтобы поддержать украинских военных, приготовьте сбалансированные и сытные обеды. Их можно собрать из разных комбинаций доступных вам продуктов.

Чтобы сформировать сытный комплексный обед, вам нужно определиться с выбором основных ингредиентов, которые должны сочетаться между собой.

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Баланс белков, жиров и углеводов в блюде – это залог здорового и сытного приема пищи (завтрака, обеда или ужина). 24 канал подготовил для вас простой и доступный список продуктов, которые относят к трем основным категориям БЖВ (белки, жиры, углеводы).

Белки

  • курятина;
  • говядина;
  • индейка;
  • бобовые;
  • тунец;
  • красная рыба;
  • твердый и мягкий творог;
  • куриные или перепелиные яйца.

Жиры

  • орехи;
  • авокадо;
  • семена (подсолнечные, тыквенные);
  • оливковое масло;
  • арахисовая паста.

Углеводы

  • бурый и дикий рис;
  • киноа;
  • гречиха;
  • овсяные хлопья;
  • кускус;
  • макароны (из твердых сортов пшеницы).

Клетчатка (овощи)

  • морковь;
  • свёкла;
  • брокколи;
  • шпинат;
  • зеленая фасоль;
  • огурцы;
  • помидоры;
  • батат.

Готовые варианты сбалансированных обедов

Мы составили несколько вариантов готовых обедов для вдохновения и удобства.

  1. Куриная грудка-гриль, обжаренная на оливковом масле брокколи, запеченный картофель "в мундирах" и отварной бурый рис с корицей.


Фото Damn delicious

  1. Обжаренные говяжьи колбаски, запеченный картофель, яичница с сыром, или брокколи и бекон.


Фото Damn delicious

  1. Говяжий фарш обжаренный со специями, тушеный шпинат, отварные яйца и рис.


Фото Damn delicious

Сочетайте продукты, экспериментируйте!

Автор: Богданна Рибак