Щоб сформувати ситним комплексний обід, вам потрібно визначитися з вибором основних інгредієнтів, які повинні поєднуватися між собою.

Читайте також Що можна взяти з собою в дорогу: актуальні продукти

Баланс білків, жирів та вуглеводів у страві – це запорука здорового та ситного прийому їжі (сніданку, обіду чи вечері). 24 канал підготував для вас простий та доступний перелік продуктів, які відносять до трьох основних категорій БЖВ (білки, жири, вуглеводи).

Білки

курятина;

яловичина;

індичка;

бобові;

тунець;

червона риба;

твердий та м'який сир;

курячі або перепелині яйця.

Жири

горіхи;

авокадо;

насіння (соняшникове, гарбузове);

оливкова олія;

арахісова паста.

Вуглеводи

бурий та дикий рис;

кіноа;

гречка;

вівсяні пластівці;

кус-кус;

макарони (з твердих сортів пшениці).

Клітковина (овочі)

морква;

буряк;

броколі;

шпинат;

зелена квасоля;

огірки;

помідори;

батат.

Готові варіанти збалансованих обідів

​Ми склали для вас кілька варіантів готових обідів для натхнення та зручності.

Куряча грудка-гриль, обсмажена на оливковій олії броколі, запечена картопля "в мундирах" та відварений бурий рис з корицею.



Фото Damn delicious

Обсмажені яловичі ковбаски, запечена картопля, яєчня з сиром, або броколі та бекон.



Фото Damn delicious

Яловичий фарш обсмажений зі спеціями, тушкований шпинат, відварені яйця та рис.



Фото Damn delicious

Поєднуйте продукти, експериментуйте та смачного вам!