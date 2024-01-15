10 минут – и готово: готовим "хитрый" сэндвич с яйцом и сыром

15 января 2024, 10:56
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Источник:

mirel.eat

Завтрак должен быть сытным и быстрым. Обратите внимание на этот сэндвич с яйцом, ведь он будет готов уже через 10 минут.

Начинку вы можете выбирать по своему вкусу. В частности, салями можно заменить тунцом.

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Рецепт сэндвича с яйцом

  • Время: 10 минут
  • Порций: 1
Ингредиенты:
– 20 граммов салями;
– 2 яйца;
– 20 граммов сыра;
– 2 ломтика хлеба;
– 30 граммов моцареллы;
– половина томата;
– 1 веточка базилика.

Приготовление:

  1. На сухую сковороду выложите посредине в один ряд колбасу и поджарьте ее 1 – 2 минуты. Затем положите сверху сыр.
  2. Взбейте вилкой яйца, залейте их на сковороду и подождите, пока схватятся.
  3. Выложите на колбасу хлеб и переверните. Сверху положите кусочки нарезанного помидора и моцареллы, а также листья базилика. Сверните в сэндвич и подавайте.

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Автор: Ольга Котів