Начинку ви можете обирати до свого смаку. Зокрема, салямі можна замінити тунцем.

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Рецепт сендвіча з яйцем

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 1

Приготування:

  1. На суху пательню викладіть посередині в один ряд ковбасу та підсмажте її 1 – 2 хвилини. Потім покладіть зверху сир.
  2. Збийте виделкою яйця, залийте їх на пательню та зачекайте, поки схопляться.
  3. Викладіть на ковбасу хліб та переверніть. Зверху покладіть шматочки нарізаного помідора та моцарели, а також листя базиліка. Згорніть у сендвіч та подавайте.