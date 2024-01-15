Начинку ви можете обирати до свого смаку. Зокрема, салямі можна замінити тунцем.
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Рецепт сендвіча з яйцем
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 1
Приготування:
- На суху пательню викладіть посередині в один ряд ковбасу та підсмажте її 1 – 2 хвилини. Потім покладіть зверху сир.
- Збийте виделкою яйця, залийте їх на пательню та зачекайте, поки схопляться.
- Викладіть на ковбасу хліб та переверніть. Зверху покладіть шматочки нарізаного помідора та моцарели, а також листя базиліка. Згорніть у сендвіч та подавайте.