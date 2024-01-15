Начинку вы можете выбирать по своему вкусу. В частности, салями можно заменить тунцом.
Будет вкусно Этот рецепт станет вашим любимым: готовим мясной рулет из лаваша.
Рецепт сэндвича с яйцом
- Время: 10 минут
- Порций: 1
Приготовление:
- На сухую сковороду выложите посредине в один ряд колбасу и поджарьте ее 1 – 2 минуты. Затем положите сверху сыр.
- Взбейте вилкой яйца, залейте их на сковороду и подождите, пока схватятся.
- Выложите на колбасу хлеб и переверните. Сверху положите кусочки нарезанного помидора и моцареллы, а также листья базилика. Сверните в сэндвич и подавайте.