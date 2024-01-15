Начинку вы можете выбирать по своему вкусу. В частности, салями можно заменить тунцом.

Будет вкусно Этот рецепт станет вашим любимым: готовим мясной рулет из лаваша.

Рецепт сэндвича с яйцом

  • Время: 10 минут
  • Порций: 1

Приготовление:

  1. На сухую сковороду выложите посредине в один ряд колбасу и поджарьте ее 1 – 2 минуты. Затем положите сверху сыр.
  2. Взбейте вилкой яйца, залейте их на сковороду и подождите, пока схватятся.
  3. Выложите на колбасу хлеб и переверните. Сверху положите кусочки нарезанного помидора и моцареллы, а также листья базилика. Сверните в сэндвич и подавайте.