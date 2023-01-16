Напевно, кожен американець знає рецепт сендвіча Елвіса Преслі. Поєднання смаженого хліба, арахісового масла, бананів та бекону – це справжня фантастика, яка зробить вашу перерву на швидкий перекус просто незабутньою.

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"Батьком" рецепту є Нік Андурлакіс, який працював в одному з денверських ресторанів. Він створив особливий сендвіч, коли був підлітком, і цей варіант страви здобув велику популярність.

Коли король рок-н-роллу Елвіс Преслі спробував сендвіч, то був в такому захваті, що надалі вважав його найкращим варіантом перекусу. Одного разу він спеціально прилетів до Денвера, аби взяти сендвічі на День народження доньки!

Рецепт сендвіча Елвіса Преслі

Час: 10 хвилин

Порцій: 1

Перекус, який підкорив Елвіса Преслі / Фото Tasting Table

Інгредієнти:

вершкове масло – столова ложка;

тостовий хліб – 2 скибочки;

арахісове масло – дві столові ложки;

половина банана;

смажений бекон – 4 скибочки;

рідкий мед – 2 чайні ложки.

Приготування:

Гриль або сковорідку розігріваємо на середньому вогні. Зовнішню сторону тостового хліба змащуємо вершковим маслом, внутрішню – арахісовим. Банан нарізаємо на тонкі скибочки та викладаємо на арахісове масло. Скибочки бекону поливаємо медом, викладаємо зверху на банани. Накриваємо другою скибочкою хліба. Обсмажуємо сендвіч з двох боків по 3 хвилини.

Смачного!