Напевно, кожен американець знає рецепт сендвіча Елвіса Преслі. Поєднання смаженого хліба, арахісового масла, бананів та бекону – це справжня фантастика, яка зробить вашу перерву на швидкий перекус просто незабутньою.

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"Батьком" рецепту є Нік Андурлакіс, який працював в одному з денверських ресторанів. Він створив особливий сендвіч, коли був підлітком, і цей варіант страви здобув велику популярність.

Коли король рок-н-роллу Елвіс Преслі спробував сендвіч, то був в такому захваті, що надалі вважав його найкращим варіантом перекусу. Одного разу він спеціально прилетів до Денвера, аби взяти сендвічі на День народження доньки!

Рецепт сендвіча Елвіса Преслі

Час: 10 хвилин

Порцій: 1

Перекус, який підкорив Елвіса Преслі / Фото Tasting Table

Інгредієнти:

  • вершкове масло – столова ложка;
  • тостовий хліб – 2 скибочки;
  • арахісове масло – дві столові ложки;
  • половина банана;
  • смажений бекон – 4 скибочки;
  • рідкий мед – 2 чайні ложки.

Приготування:

  1. Гриль або сковорідку розігріваємо на середньому вогні.
  2. Зовнішню сторону тостового хліба змащуємо вершковим маслом, внутрішню – арахісовим.
  3. Банан нарізаємо на тонкі скибочки та викладаємо на арахісове масло.
  4. Скибочки бекону поливаємо медом, викладаємо зверху на банани. Накриваємо другою скибочкою хліба.
  5. Обсмажуємо сендвіч з двох боків по 3 хвилини.

Смачного!