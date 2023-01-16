По рецепту короля рок-н-ролла: готовим бутерброд, который обожал Элвис Пресли

Быстрые бутерброды – это всегда хорошая идея для здорового перекуса. Это простое блюдо иногда спасает даже звезд, а один из рецептов покорил самого Элвиса Пресли.

Наверное, каждый американец знает рецепт сэндвича Элвиса Пресли. Сочетание жареного хлеба, арахисового масла, бананов и бекона – это настоящая фантастика, которая сделает ваш перерыв на скорый перекус просто незабываемым.

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"Отцом" рецепта является Ник Андурлакис, работавший в одном из денверских ресторанов. Он создал особый сэндвич, когда был подростком, и этот вариант блюда приобрел большую популярность.

Когда король рок-н-ролла Элвис Пресли попробовал сэндвич, был в таком восторге, что в дальнейшем считал его лучшим вариантом перекуса. Однажды он специально прилетел в Денвер, чтобы взять сэндвичи в День рождения дочери!

Рецепт сэндвича Элвиса Пресли

Время: 10 минут

Порций: 1

Перекус, покоривший Элвиса Пресли / Фото Tasting Table

Ингредиенты:

сливочное масло – столовая ложка;

тостовый хлеб – 2 ломтика;

арахисовое масло – две столовые ложки;

половина банана;

жареный бекон – 4 ломтика;

жидкий мед – 2 чайные ложки.

Приготовление:

Гриль или сковородку разогреваем на среднем огне. Наружную сторону тостового хлеба смазываем сливочным маслом, внутреннюю – арахисовым. Банан нарезаем на тонкие ломтики и выкладываем на арахисовое масло. Ломтики бекона поливаем медом, выкладываем сверху на бананы. Накрываем вторым ломтиком хлеба. Обжариваем сэндвич с двух сторон по 3 минуты.

Приятного аппетита!