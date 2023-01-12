Украинский шеф-повар Николай Люлько поделился с читателями рецептом вкусного и сытного завтрака, который вы легко можете приготовить дома.

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Таким оригинальным и изысканным завтраком вы удивите каждого, кому посчастливится его отведать.

Сэндвич с мясом

Время: 20 минут

20 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 150 граммов булки;

– 150 граммов мяса;

– 60 граммов лука;

– 30 граммов сливочного масла;

– 80 граммов грибов;

– 10 граммов базилика;

– 30 граммов томата;

– 4 ломтика сыра чедер.

Приготовление:

Разогреваем сковороду со сливочным маслом и обжариваем на ней нарезанный кубиком лук. Добавляем нарезанные произвольными кусочками грибы и добавляем любимые специи.

Мясо, лучше выбрать телятину, нарезаем тонкой соломкой и обжариваем на гриле или на сковороде с маслом.

Разрезаем булку пополам и обжариваем до румяной корочки, поливаем базиликом и выкладываем сверху кусочки мяса.

На грибы выкладываем ломтики сыра и жарим не переворачивая, пока он не растопится. Выкладываем на мясо.

Сверху прибавляем кольца томатов, листики зелени и накрываем другой половиной булки.

Пусть вкушает!