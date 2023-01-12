Український шеф-кухар Микола Люлько поділився з читачами рецептом смачного і ситного сніданку, який ви з легкістю можете приготувати вдома.

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Таким оригінальним і вишуканим сніданком ви здивуєте кожного, кому пощастить його скуштувати.

Сендвіч з м’ясом

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 150 грамів булки;

– 150 грамів м'яса;

– 60 грамів цибулі;

– 30 грамів вершкового масла;

– 80 грамів грибів;

– 10 грамів базиліку;

– 30 грамів томату;

– 4 скибки сиру чедер.

Приготування:

Розігріваємо сковорідку з вершковим маслом та обсмажуємо на ній нарізану кубиком цибулю. Додаємо нарізані довільними шматочками гриби та додаємо улюблених спецій.

М'ясо, найкраще обрати телятину, нарізаємо тонкою соломкою та обсмажуємо на грилі або на сковорідці з маслом.

Розрізаємо булку навпіл та обсмажуємо до рум'яної скоринки, поливаємо базиліком та викладаємо зверху шматочки м'яса.

На гриби викладаємо скибки сиру та смажимо не перевертаючи, доки він не розтопиться. Викладаємо на м'ясо.

Зверху додаємо кільця томатів, листочки зелені та накриваємо іншою половиною булки.

Нехай смакує!