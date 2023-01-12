Український шеф-кухар Микола Люлько поділився з читачами рецептом смачного і ситного сніданку, який ви з легкістю можете приготувати вдома.
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Таким оригінальним і вишуканим сніданком ви здивуєте кожного, кому пощастить його скуштувати.
Сендвіч з м’ясом
- Час: 20 хвилин
- Порції: 1
Приготування:
- Розігріваємо сковорідку з вершковим маслом та обсмажуємо на ній нарізану кубиком цибулю. Додаємо нарізані довільними шматочками гриби та додаємо улюблених спецій.
- М'ясо, найкраще обрати телятину, нарізаємо тонкою соломкою та обсмажуємо на грилі або на сковорідці з маслом.
- Розрізаємо булку навпіл та обсмажуємо до рум'яної скоринки, поливаємо базиліком та викладаємо зверху шматочки м'яса.
- На гриби викладаємо скибки сиру та смажимо не перевертаючи, доки він не розтопиться. Викладаємо на м'ясо.
- Зверху додаємо кільця томатів, листочки зелені та накриваємо іншою половиною булки.
Нехай смакує!