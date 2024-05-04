Вы этого точно не знали: сколько блюд должно быть на столе на Пасху

Традиционно на пасхальном столе должно быть 40 разнообразных блюд. Такое количество обусловлено количеством дней Великого поста.

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Конечно, сейчас так много не готовят. Поэтому главными остаются три блюда: крашеные яйца, кулич и мясо.

Пасха – всему голова

Пасха со сладкой глазурью – главное украшение пасхального стола. И чем богаче и больше праздничная выпечка – тем лучшим считается праздничный стол.

Поэтому при приготовлении кулича знайте – лучше не скупиться и положить много орехов, цукатов, изюма и шоколада. Щедро обмажьте его глазурью и поставьте на видное место стола. Также можно испечь или купить маленькие куличи, чтобы подарить их гостям.

Вареные яйца

Крашенки – это также очень предсказуемое блюдо на Пасху. Самое главное, чтобы среди крашеных яиц были красные, ведь это символ того, что Иисус воскрес из мертвых.

Именно с яиц начинается пасхальное празднование – можно даже поиграть в битву яйцами и стучаться ими с гостями. Крашенки следует сложить вокруг кулича и брать по часовой стрелке.



Яйца обязательно должны быть на пасхальном столе / Фото Unsplash

Домашняя колбаса

Не кровянка, а домашняя колбаса – это основная разница, поскольку блюда с кровью даже нельзя святить в церкви.

В свою очередь, домашнюю колбаску с чесноком или овощами можно и в храм отнести, и на стол поставить. Колбаска может быть свиной, куриной и даже индюшачьей – главное, чтобы она была ароматной и с тонкой корочкой.

Холодец

Холодец является еще одним традиционным блюдом для Пасхи. Однако с ним придется немного поиграться, ведь бульон надо варить от 6 до 12 часов, а потом долго охлаждать и украшать. Перед подачей лучше всего перевернуть холодец на тарелку и порезать на кусочки, чтобы его было удобно брать.

Буженина

Буженина – еще одна мясная закуска, которую принято подавать к столу на Пасху. Самая вкусная буженина – та, что подается в пряной корочке и с прожилками жира между кусочками.

Очень вкусно ее есть с черным хлебом и вареным яйцом. Мясо, запеченное в духовке, также является менее калорийным, чем жареное или вареное. Однако подавать буженину к столу следует холодной.