На первый взгляд, сварить яйца – простая задача. Однако для пасхальных яиц важно, чтобы они не потрескались, не переварились и легко чистились.

Будет интересно Это надо знать каждому: самые распространенные ошибки, почему не удается кулич

Как правильно сварить яйца на Пасху

Пасхальные яйца – одно из главных блюд пасхального стола. Для того, чтобы правильно подготовить к окрашиванию яйца, возьмите кастрюлю соответствующего размера и налейте достаточное количество воды.

Поместите туда предварительно вымытые яйца. Они должны располагаться в один слой. Вода должна покрывать их минимум на 2,5 сантиметра.

Далее поставьте кастрюлю на плиту и доведите до кипения. Когда вода хорошо закипит, уменьшите огонь, чтобы яйца продолжали слегка кипеть.



С этими советами вам удастся сварить идеальные яйца / Фото Unsplash

После этого поставьте таймер на 12 минут – яйца на Пасху следует варить именно столько, не больше и не меньше. Когда это время истечет, налейте в кастрюлю холодную воду, чтобы остановить процесс варки.

Чтобы яйца лучше чистились, можно добавить в воду соль. Сваренные вкрутую яйца можно хранить в холодильнике около недели.

Готовитесь к Пасхе? Узнайте, когда надо печь куличи.