Ви цього точно не знали: скільки страв має бути на столі на Пасху

Традиційно на великодньому столі має бути 40 різноманітних страв. Така кількість обумовлена кількістю днів Великого посту.

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Звичайно, зараз так багато не готують. Тому головними залишаються три страви: фарбовані яйця, паска та м'ясо.

Паска – всьому голова

Паска з солодкою глазур'ю – головна окраса великоднього столу. І чим багатша та більша святкова випічка – тим кращим вважається святковий стіл.

Тому при приготуванні паски знайте – краще не скупитися і покласти багато горіхів, цукатів, родзинок та шоколаду. Щедро обмажте її глазур'ю і поставте на чільне місце столу. Також можна спекти чи купити маленькі паски, щоб подарувати їх гостям.

Варені яйця

Крашанки – це також дуже передбачувана страва на Великдень. Найголовніше, щоб серед фарбованих яєць були червоні, адже це символ того, що Ісус воскрес із мертвих.

Саме з яєць починається великоднє святкування – можна навіть пограти в битву яйцями та стукатися ними з гостями. Крашанки слід скласти навколо паски та брати за годинниковою стрілкою.



Яйця обов'язково мають бути на великодньому столі / Фото Unsplash

Домашня ковбаса

Не кров'янка, а домашня ковбаса – це основна різниця, оскільки страви з кров'ю навіть не можна святити у церкві.

Своєю чергою, домашню ковбаску з часником чи овочами можна і в храм віднести, і на стіл поставити. Ковбаска може бути свинячою, курячою і навіть індичою – головне, щоб вона була ароматною і з тонкою скоринкою.

Холодець

Холодець є ще однією традиційною стравою для Великодня. Проте з ним доведеться трохи набавитися, адже бульйон треба варити від 6 до 12 годин, а потім довго охолоджувати та прикрашати. Перед подачею найкраще перевернути холодець на тарілку і порізати на шматочки, щоб його було зручно брати.

Буженина

Буженина – ще одна м'ясна закуска, яку заведено подавати до столу на Великдень. Найсмачніша буженина – та, що подається в пряній скоринці та з прожилками жиру між шматочками.

Дуже смачно її їсти з чорним хлібом і вареним яйцем. М'ясо, запечене в духовці, також є менш калорійним, ніж смажене або варене. Проте подавати буженину до столу слід холодною.