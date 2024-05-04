Вы этого точно не знали: сколько блюд должно быть на столе на Пасху

Пожалуй, все украинцы накрывают пышный стол на Пасху. Однако мало кто знает, сколько блюд должно на нем быть.

Традиционно на пасхальном столе должно быть 40 разнообразных блюд. Такое количество обусловлено количеством дней Великого поста.

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Конечно, сейчас так много не готовят. Поэтому главными остаются три блюда: крашеные яйца, кулич и мясо.

Пасха – всему голова

Пасха со сладкой глазурью – главное украшение пасхального стола. И чем богаче и больше праздничная выпечка – тем лучшим считается праздничный стол.

Поэтому при приготовлении кулича знайте – лучше не скупиться и положить много орехов, цукатов, изюма и шоколада. Щедро обмажьте его глазурью и поставьте на видное место стола. Также можно испечь или купить маленькие куличи, чтобы подарить их гостям.

Вареные яйца

Крашенки – это также очень предсказуемое блюдо на Пасху. Самое главное, чтобы среди крашеных яиц были красные, ведь это символ того, что Иисус воскрес из мертвых.

Именно с яиц начинается пасхальное празднование – можно даже поиграть в битву яйцами и стучаться ими с гостями. Крашенки следует сложить вокруг кулича и брать по часовой стрелке.



Яйца обязательно должны быть на пасхальном столе / Фото Unsplash

Домашняя колбаса

Не кровянка, а домашняя колбаса – это основная разница, поскольку блюда с кровью даже нельзя святить в церкви.

В свою очередь, домашнюю колбаску с чесноком или овощами можно и в храм отнести, и на стол поставить. Колбаска может быть свиной, куриной и даже индюшачьей – главное, чтобы она была ароматной и с тонкой корочкой.

Холодец

Холодец является еще одним традиционным блюдом для Пасхи. Однако с ним придется немного поиграться, ведь бульон надо варить от 6 до 12 часов, а потом долго охлаждать и украшать. Перед подачей лучше всего перевернуть холодец на тарелку и порезать на кусочки, чтобы его было удобно брать.

Буженина

Буженина – еще одна мясная закуска, которую принято подавать к столу на Пасху. Самая вкусная буженина – та, что подается в пряной корочке и с прожилками жира между кусочками.

Очень вкусно ее есть с черным хлебом и вареным яйцом. Мясо, запеченное в духовке, также является менее калорийным, чем жареное или вареное. Однако подавать буженину к столу следует холодной.