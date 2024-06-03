Ответ вас удивит: сколько яблок можно съесть за день без вреда для здоровья

Стоит заметить, что некоторым людям яблоки вообще противопоказаны, информирует Вкусно 24. В частности, говорится о тех, кто имеет пищевую аллергию, индивидуальную непереносимость, повышенную чувствительность желудочно-кишечного тракта.
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Люди же с гастритом и язвой двенадцатиперстной кишки могут есть яблоки только в ограниченных количествах.
Сколько яблок можно есть в день
Нутрициологи не рекомендуют съедать в день больше 2 яблок. Ведь в больших количествах эти фрукты могут способствовать повреждению зубной эмали и стать причиной кариеса.
Кроме этого, в семенах яблок содержится ядовитый цианид, поэтому их лучше есть без семян. Человеческий организм может с легкостью справиться с небольшим количеством цианида, поэтому очень волноваться не стоит. Лишь превышение дозы может быть опасным.
Стоит заметить, что яблоки снижают вероятность возникновения рака, улучшают память и эластичность сосудов, а также укрепляют иммунитет. А вот витамины группы В, которые содержатся в плодах, хорошо влияют на нервную систему.
Умеренное количество яблок хорошо влияет на организм / Фото Unsplash
Рецепт яблочной шарлотки
- Время: 1 час
- Порции: 6
Приготовление:
- Тщательно почистите яблоки, нарежьте их небольшими кубиками.
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- взбейте яйца с сахаром до светлой пышной пены. Добавьте просеянную муку, разрыхлитель, ваниль и перемешайте. Добавьте яблоки и снова перемешайте.
- выложите тесто в форму застеленную пергаментом и разровняйте.
- выпекайте пирог 40 – 45 минут до красивой золотистой корочки.
- Охладите готовую шарлотку, чтобы вынуть ее из формы.