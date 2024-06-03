Ответ вас удивит: сколько яблок можно съесть за день без вреда для здоровья

Яблоки любят все, ведь этим вкусным фруктом можно лакомиться во все сезоны. Однако важно не переборщить – их нельзя есть слишком много.

Стоит заметить, что некоторым людям яблоки вообще противопоказаны, информирует Вкусно 24. В частности, говорится о тех, кто имеет пищевую аллергию, индивидуальную непереносимость, повышенную чувствительность желудочно-кишечного тракта.

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Люди с гастритом и язвой двенадцатиперстной кишки могут есть яблоки только в ограниченных количествах.

Сколько яблок можно есть в день

Нутрициологи не рекомендуют съедать в день больше 2 яблок. Ведь в больших количествах эти фрукты могут способствовать повреждению зубной эмали и стать причиной кариеса.

Кроме этого, в семенах яблок содержится ядовитый цианид, поэтому их лучше есть без семян. Человеческий организм может с легкостью справиться с небольшим количеством цианида, поэтому очень волноваться не стоит. Лишь превышение дозы может быть опасным.

Стоит заметить, что яблоки снижают вероятность возникновения рака, улучшают память и эластичность сосудов, а также укрепляют иммунитет. А вот витамины группы В, которые содержатся в плодах, хорошо влияют на нервную систему.

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Умеренное количество яблок хорошо влияет на организм / Фото Unsplash

Рецепт яблочной шарлотки

Время: 1 час

1 час Порции: 6

– 4 – 5 средних яблок;– 4 куриных яйца;– 150 граммов сахара;– 200 граммов пшеничной муки;– 1/2 чайной ложки разрыхлителя для теста;– ваниль по вкусу.

Приготовление: