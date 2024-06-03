Ответ вас удивит: сколько яблок можно съесть за день без вреда для здоровья
Яблоки любят все, ведь этим вкусным фруктом можно лакомиться во все сезоны. Однако важно не переборщить – их нельзя есть слишком много.
Стоит заметить, что некоторым людям яблоки вообще противопоказаны, информирует Вкусно 24. В частности, говорится о тех, кто имеет пищевую аллергию, индивидуальную непереносимость, повышенную чувствительность желудочно-кишечного тракта.
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Люди с гастритом и язвой двенадцатиперстной кишки могут есть яблоки только в ограниченных количествах.
Сколько яблок можно есть в день
Нутрициологи не рекомендуют съедать в день больше 2 яблок. Ведь в больших количествах эти фрукты могут способствовать повреждению зубной эмали и стать причиной кариеса.
Кроме этого, в семенах яблок содержится ядовитый цианид, поэтому их лучше есть без семян. Человеческий организм может с легкостью справиться с небольшим количеством цианида, поэтому очень волноваться не стоит. Лишь превышение дозы может быть опасным.
Стоит заметить, что яблоки снижают вероятность возникновения рака, улучшают память и эластичность сосудов, а также укрепляют иммунитет. А вот витамины группы В, которые содержатся в плодах, хорошо влияют на нервную систему.
Умеренное количество яблок хорошо влияет на организм / Фото Unsplash
Рецепт яблочной шарлотки
- Время: 1 час
- Порции: 6
– 4 – 5 средних яблок;
– 4 куриных яйца;
– 150 граммов сахара;
– 200 граммов пшеничной муки;
– 1/2 чайной ложки разрыхлителя для теста;
– ваниль по вкусу.
Приготовление:
- Тщательно почистьте яблоки, нарежьте их небольшими кубиками.
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Взбейте яйца с сахаром до светлой, пышной пены. Добавьте просеянную муку, разрыхлитель, ваниль и перемешайте. Добавьте яблоки и снова перемешайте.
- Выложите тесто в форму, застеленную пергаментом, и разровняйте.
- Выпекайте пирог 40 – 45 минут до красивой золотистой корочки.
- Охладите готовую шарлотку, чтобы вынуть ее из формы.