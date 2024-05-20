Узнайте, чтобы не нанести себе вред: сколько яиц можно есть в день
Куриные яйца – один из самых распространенных и полезных продуктов. Ведь они содержат много полезных веществ и являются важной составляющей рациона.
Яичный белок содержит больше белка и меньше жиров. В свою очередь, желток имеет больше жиров и витамина В12, сообщает Вкусно 24.
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Сколько яиц рекомендуют в день
Врачи рекомендуют взрослым потреблять от 1 до 3 яиц в день. Такое количество базируется на количестве белка, витаминов и минералов, которые содержатся в яйцах.
Также важно учитывать общий рацион и другие продукты, которые вы употребляете в течение дня. В частности, для тех, кто ведет активный образ жизни и занимается спортом, надо есть больше белка, поэтому можно употреблять больше яиц.
Однако важно следить за разнообразием рациона и не ограничиваться только яйцами, включая и другие источники белка и питательных веществ в вашу пищу. Если у вас есть особые потребности или ограничения в питании, лучше проконсультироваться с врачом или диетологом, ведь организм каждого человека – уникален.
Яйца – важная часть рациона / Фото Unsplash
Быстрые фаршированные яйца
- Время: 20 минут
- Порций: 6
– 6 яиц;
– 3 столовые ложки майонеза;
– 1 чайная ложка белого винного уксуса;
– 1 чайная ложка горчицы;
– соль, перец, копченая паприка по вкусу.
Приготовление:
- Сварите яйца вкрутую, после чего остудите, почистьте, разрежьте вдоль пополам и выньте желтки.
- Белки разложите на тарелке, а желтки разомните вилкой.
- Смешайте майонез, уксус, горчицу, соль и перец. Добавьте соус к желткам и разотрите в пасту.
- Разложите желтковую пасту в белки. Посыпьте фаршированные яйца копченой паприкой.