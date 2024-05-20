Дізнайтеся, щоб не наробити собі шкоди: скільки яєць можна їсти на день

Яєчний білок містить більше білка та менше жирів. Своєю чергою, жовток має більше жирів і вітаміну В12, повідомляє Смачно 24.

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Скільки яєць рекомендують їсти на день

Лікарі рекомендують дорослим споживати від 1 до 3 яєць на день. Така кількість базується на кількості білка, вітамінів та мінералів, які містяться в яйцях.

Також важливо зважати на загальний раціон та інші продукти, які ви споживаєте протягом дня. Зокрема, для тих, хто веде активний спосіб життя та займається спортом, треба їсти більше білку, тому можна споживати більше яєць.

Однак важливо слідкувати за різноманітністю раціону та не обмежуватися лише яйцями, включаючи й інші джерела білка та живильних речовин у вашу їжу. Якщо маєте особливі потреби чи обмеження в харчуванні, краще проконсультуватися з лікарем або дієтологом, адже організм кожної людини – унікальний.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.



Яйця – важлива частина раціону / Фото Unsplash

Швидкі фаршировані яйця

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 6 яєць;

– 3 столові ложки майонезу;

– 1 чайна ложка білого винного оцту;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– сіль, перець, копчена паприка до смаку.

Приготування: