Дізнайтеся, щоб не наробити собі шкоди: скільки яєць можна їсти на день

Яєчний білок містить більше білка та менше жирів. Своєю чергою, жовток має більше жирів і вітаміну В12, повідомляє Смачно 24.
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Скільки яєць рекомендують їсти на день
Лікарі рекомендують дорослим споживати від 1 до 3 яєць на день. Така кількість базується на кількості білка, вітамінів та мінералів, які містяться в яйцях.
Також важливо зважати на загальний раціон та інші продукти, які ви споживаєте протягом дня. Зокрема, для тих, хто веде активний спосіб життя та займається спортом, треба їсти більше білку, тому можна споживати більше яєць.
Однак важливо слідкувати за різноманітністю раціону та не обмежуватися лише яйцями, включаючи й інші джерела білка та живильних речовин у вашу їжу. Якщо маєте особливі потреби чи обмеження в харчуванні, краще проконсультуватися з лікарем або дієтологом, адже організм кожної людини – унікальний.
Яйця – важлива частина раціону / Фото Unsplash
Швидкі фаршировані яйця
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Зваріть яйця на круто, після чого остудіть, почистьте, розріжте уздовж навпіл і вийміть жовтки.
- Білки розкладіть на тарілці, а жовтки розімніть виделкою.
- Змішайте майонез, оцет, гірчицю, сіль і перець. Додайте соус до жовтків і розітріть у пасту.
- Розкладіть жовткову пасту у білки. Посипте фаршировані яйця копченою паприкою.