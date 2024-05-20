Лучше всего борщ сочетается с хрустящими гренками. Обязательно попробуйте попробовать.
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Зеленый борщ – пошаговый рецепт
- Время: 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- Налейте воду в кастрюлю и поставьте на огонь. В другой кастрюле сварите вкрутую яйца, после чего охладите их и почистьте.
- Картофель помойте, почистьте и нарежьте кубиками. Положите в кастрюлю с кипящей водой и посолите. Доведите до кипения и варите 10 – 15 минут.
- Щавель, зеленый лук и зелень хорошо помойте и мелко порежьте. Высыпьте к картофелю и варите еще 10 минут. Поперчите и посолите по своему вкусу.
- Ломтики батона порежьте кубиками и подсушите в духовке.
- Перед подачей в тарелку с борщом положите сметану и несколько кружочков яйца. Отдельно подайте гренки.