Це треба знати всім: чим корисні та скільки персиків на день можна з'їсти без шкоди для здоров'я

До таких висновків прийшли експерти медичного порталу WebMD. Також вони розповіли, скільки персиків можна з'їсти на день.

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Корисні властивості персиків

Персики підвищують імунітет. Адже лише в одному фрукті середнього розміру міститься до 13,2% добової дози вітаміну С, який:

сприяє загоєнню ран і підтримує імунну систему,

допомагає позбутися від вільних радикалів, що ушкоджують клітини організму.

Також персики зміцнюють зір, адже в них міститься потужний антиоксидант – бета-каротин. Під впливом ферментів організму він перетворюється на вітамін А, що допомагає підтримувати здоровий зір та зміцнює імунну систему.

Окрім цього, персики покращують травлення, адже лише один плід середнього розміру забезпечує від 6% до 9% клітковини, необхідної нашому організму щодня. Продукти з високим вмістом клітковини можуть:

захистити від діабету, хвороб серця і раку,

покращити перистальтику кишківника, знижуючи ризик запорів і діареї.

Персики навіть сприяють схудненню, бо мають лише 39 кілокалорій на 100 грамів ваги. Водночас вони не містять насичених жирів, холестерину або натрію, на 85% складаючись з води. При цьому вони дуже ситні.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково зверніться до лікаря.



Персики – дуже корисні та смачні / Фото Unsplash

А ще персики:

покращують стан шкіри, бо вітамін С стимулює вироблення колагену, який надає еластичності нашій шкірі, а вітамін Е зменшує видимість пігментних плям, покращує кровообіг та може усувати пошкодження від сонячного UVB-випромінювання;

допомагають зберегти здоров'я зубів, оскільки містять фтор, який допомагає позбутися від мікробів в роті, що викликають карієс;

знижують тиск і зміцнюють кістки, бо калій, що міститься в плодах, допомагає нормалізувати кров'яний тиск і рівень цукру в крові, а також знижує ймовірність утворення каменів в нирках і втрати кісткової маси.

Однак як і будь-який інший продукт, персики приносять користь за умови помірного вживання. Щоб отримати максимум користі, але не завдати шкоди організму, достатньо з'їдати 2 – 3 свіжі фрукти на добу, тобто не більше 500 – 600 грамів. А ось при схильності до діабету варто відмовитися від персиків найсолодших сортів і трохи знизити денну дозу.