Нутрициолог Ольга Дорош рассказывает, как правильно питаться, сколько раз есть в день в зависимости от вашего возраста и рода занятия.

Источник: инстаграм Оли Дорош

Украинская нутрициолог Оля Дорош решила поделиться с читателями информацией относительно наиболее распространенных вопросов по питанию.

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Ольга Дорош утверждает, что здоровому человеку достаточно питаться 3 раза в день, детям желательно есть 4-5 раз, в период обострения болезней ЖКТ – 4-5 раз, а спортсменам и людям с прописанным калоражем в 2000+ ккал – 4-5 раз в день. ⠀

В мире сейчас эпидемия перекусов, перехват пищи на ходу / заедание эмоций / стресса. Люди едят для улучшения настроения, едят "потому что дети наконец уснули и хочу пожить для себя хоть 10 мин,

– отмечает нутрициологиня.

Ольга Дорош отметила, что частое потребление пищи не является нормальным, ведь в дальнейшем оно будет стимулировать лишний вес.

Незаметными перекусами человек будет потреблять каждый день на 200-300 ккал больше нормы, что при малой активности и росте уровня инсулина вызовет замедление жиросжигания в организме.

Также растет уровень грелина (гормона голода) и есть вам будет хотеться постоянно. При снижении чувствительности клеток к инсулину существует риск диабета 2 типа.

Не забываем о болезни желудка и печени: изжога, рефлюкс, а еще рост сонливости и депрессии.

Как наладить режим питания