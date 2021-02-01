Скільки разів на день їсти: розповідає нутриціологиня Ольга Дорош
Нутриціологиня Ольга Дорош розповідає, як правильно харчуватись, скільки разів їсти на день в залежності від вашого віку та роду заняття.
Джерело: інстаграм Олі Дорош
Українська нутриціологиня Оля Дорош вирішила поділитись із читачами інформацією, щодо найбільш поширених запитань по харчуванню.
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Ольга Дорош стверджує, що здоровій людині достатньо харчуватись 3 рази на день, дітям бажано їсти 4-5 разів, у період загострення хвороб ШКТ – 4-5 разів, а спортсменам та людям із прописаним калоражем у 2000+ ккал – 4-5 разів на день.⠀
У світі зараз епідемія перекусів, перехоплення їжі на ходу/заїдання емоцій/стресу. Люди їдять для поліпшення настрою, їдять "бо діти нарешті заснули та хочу пожити для себе хоч 10 хв", – зазначає нутриціологиня.
Ольга Дорош відзначила, що часте споживання їжі не є нормальним, адже надалі воно стимулюватиме зайву вагу.
Непомітними перекусами людина споживатиме кожного дня на 200-300 ккал більше норми, що при малій активності та зростанню рівня інсуліну викличе вповільнювання жироспалювання в організмі.
Також зростає рівень греліну (гормону голоду) та їсти вам хотітиметься постійно. При зниженні чутливості клітин до інсуліну існує ризик діабету 2 типу.
Не забуваємо про хвороби шлунку та печінки: печія, рефлюкс, а ще зростання сонливості та депресії.
Як налагодити режим харчування
- Їмо чітко по графіку та лише коли відчуєте голод.
- Проміжки між прийманням їжі не менше 3 годин.
- Ніяких перекусів солодощами, фруктами, сухофруктами та молоком!
- Не давайте собі сумувати – займіться улюбленою справою, хобі.
- Якщо ви стресуєте – підіть до психолога, помедитуйте (помоліться). Їжа проблеми не вирішить, а нові ️️ створить.
- Обов'язково снідайте ситно.
Джерело: Ольга Дорош
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