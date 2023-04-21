Наверное, никто из нас не задавал себе вопроса о сроке годности кофе. Обычно этого делать не нужно, ведь из-за популярности напитка покупать его приходится часто.

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Каков реальный срок годности кофе

Оказывается, хранить кофе бесконечно невозможно. Оптимальный срок – 2 года, но не стоит беспокоиться, что после этого срока напиток вам сильно повредит.

Кофе тоже имеет свой срок годности / Фото Pexels

Здесь дело скорее во вкусовых качествах. После окончания срока годности кофе потеряет свой аромат и не будет иметь такого насыщенного вкуса, поэтому смысла пить такой напиток не слишком много.

Какие факторы негативно влияют на кофе

Кофе ничем не отличается от других продуктов, поэтому нужно уберечь его от света, влаги, кислорода и тепла. Сделать это очень просто – просто храните ее в плотно закрытых непрозрачных контейнерах в сухих и холодных местах.

Впрочем, эстетический вид кофейных зерен в прозрачной банке радует глаз, поэтому при таком варианте хранения кофе нужно понимать, что его срок годности будет истекать быстрее.