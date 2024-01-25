Вкуснятина по-украински: сколько времени печь котлеты для максимальной сочности
25 января 2024, 22:30Читати новину українською
Источник:baking.and.more4u
В приготовлении мясных блюд время играет очень важную роль. В частности, надо знать, как печь котлеты, чтобы они остались сочными.
Воспользуйтесь этим простым и проверенным рецептом. Куриные котлетки с сыром понравятся всей вашей семье.
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Как запекать куриные котлеты
- Время: 45 минут
- Порций: 8
– 500 граммов куриного фарша;
– 1 яйцо;
– 1 луковица;
– 1 красный болгарский перец;
– 100 граммов моцареллы;
– 1 столовая ложка сметаны;
– приправа к фаршу, зелень, панировочные сухари по вкусу;
– 20 граммов сливочного масла 82%.
Приготовление:
- Мелко нарежьте лук, сладкий перец и зелень. Твердый сыр натрите на крупной терке.
- Смешайте куриный фарш, овощи, зелень и сыр. Добавьте яйцо, столовую ложку сметаны и приправу. Перемешайте.
- Влажными руками сформируйте котлетки. Запанируйте их в сухарях и переложите в форму для запекания.
- На каждую котлету положите маленький кусочек масла и поставьте запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 30 – 40 минут.