Скористайтеся цим простим та перевіреним рецептом. Курячі котлетки з сиром сподобаються усій вашій родині.

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Як запікати курячі котлети

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 8

Приготування:

  1. Дрібно наріжте цибулю, солодкий перець та зелень. Твердий сир натріть на великій тертці.
  2. Змішайте курячий фарш, овочі, зелень та сир. Додайте яйце, столову ложку сметани та приправу. Перемішайте.
  3. Вологими руками сформуйте котлетки. Запаніруйте їх в сухарях та перекладіть у форму для запікання.
  4. На кожну котлету покладіть маленький шматочок масла та поставте запікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 30 – 40 хвилин.