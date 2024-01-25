Скористайтеся цим простим та перевіреним рецептом. Курячі котлетки з сиром сподобаються усій вашій родині.
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Як запікати курячі котлети
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 8
Приготування:
- Дрібно наріжте цибулю, солодкий перець та зелень. Твердий сир натріть на великій тертці.
- Змішайте курячий фарш, овочі, зелень та сир. Додайте яйце, столову ложку сметани та приправу. Перемішайте.
- Вологими руками сформуйте котлетки. Запаніруйте їх в сухарях та перекладіть у форму для запікання.
- На кожну котлету покладіть маленький шматочок масла та поставте запікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 30 – 40 хвилин.