Вы удивитесь: узнайте, на сколько выросла цена кулича в 2024 году

Также выросла цена кулича в магазинах, сообщает Вкусно 24. В частности, на это повлияла война, которую развязала Россия против Украины.

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На сколько выросла цена кулича

Домашняя пасха готовится примерно по следующему рецепту:

700 граммов муки,

6 яиц,

150 граммов сливочного масла,

300 граммов молока,

400 граммов сахара,

40 граммов дрожжей,

200 граммов изюма.

Если готовить ее по этому рецепту, то килограмм будет стоить 179,8 гривны. Это на 5,8% превышает стоимость кулича 2023 года, которая составляла 169,88 гривны.

Такое относительно незначительное подорожание символа украинской Пасхи обусловлено ощутимым снижением цен на:

яйца – почти на 30%,

сахар – 15%,

муку – 5%.



Пасха стала стоить дороже / Фото Unsplash

Однако другие составляющие кулича подорожали:

масло сливочное – на 16,4%,

молоко – 13,6%,

дрожжи – 9,6%,

изюм – 15,6%,

В магазинах и супермаркетах готовый кулич обойдется дороже, ведь его цена зависит от составляющих и отделки выпечки.

"Рост стоимости пасхальной корзины однозначно вызван последствиями военных действий – существенными денежными и материальными потерями отечественной экономики и украинских семей, сокращением производства, подорожанием энергоносителей, осложнениями внутреннего перемещения продукции, неопределенностью многих людей даже в ближайших планах", – объяснил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко.



Рост цен на пасхальный кулич в 2024 году / Инфографика 24 Канала