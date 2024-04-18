Также выросла цена кулича в магазинах, сообщает Вкусно 24. В частности, на это повлияла война, которую развязала Россия против Украины.

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На сколько выросла цена кулича

Домашняя пасха готовится примерно по следующему рецепту:

  • 700 граммов муки,
  • 6 яиц,
  • 150 граммов сливочного масла,
  • 300 граммов молока,
  • 400 граммов сахара,
  • 40 граммов дрожжей,
  • 200 граммов изюма.

Если готовить ее по этому рецепту, то килограмм будет стоить 179,8 гривны. Это на 5,8% превышает стоимость кулича 2023 года, которая составляла 169,88 гривны.

Такое относительно незначительное подорожание символа украинской Пасхи обусловлено ощутимым снижением цен на:

  • яйца – почти на 30%,
  • сахар – 15%,
  • муку – 5%.

Вы удивитесь: узнайте, на сколько выросла цена кулича в 2024 году
Пасха стала стоить дороже / Фото Unsplash

Однако другие составляющие кулича подорожали:

  • масло сливочное – на 16,4%,
  • молоко – 13,6%,
  • дрожжи – 9,6%,
  • изюм – 15,6%,

В магазинах и супермаркетах готовый кулич обойдется дороже, ведь его цена зависит от составляющих и отделки выпечки.

"Рост стоимости пасхальной корзины однозначно вызван последствиями военных действий – существенными денежными и материальными потерями отечественной экономики и украинских семей, сокращением производства, подорожанием энергоносителей, осложнениями внутреннего перемещения продукции, неопределенностью многих людей даже в ближайших планах", – объяснил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко.


Рост цен на пасхальный кулич в 2024 году / Инфографика 24 Канала