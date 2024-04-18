Ви здивуєтесь: дізнайтеся, на скільки зросла ціна паски у 2024 році

Також зросла ціна паски у магазинах, повідомляє Смачно 24. Зокрема, на це вплинула війна, яку розв'язала Росія проти України.
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На скільки зросла ціна паски
Домашню паску готують приблизно за наступним рецептом:
- 700 грамів борошна,
- 6 яєць,
- 150 грамів вершкового масла,
- 300 грамів молока,
- 400 грамів цукру,
- 40 грамів дріжджів,
- 200 грамів родзинок.
Якщо готувати її за цим рецептом, то кілограм коштуватиме 179,8 гривні. Це на 5,8% перевищує вартість паски 2023 року, яка становила 169,88 гривні.
Таке відносно незначне здорожчання символу українського Великодня зумовлено відчутним зниженням цін на:
- яйця – майже на 30%,
- цукор – 15%,
- борошно – 5 %.
Паска стала коштувати дорожче / Фото Unsplash
Проте інші складові паски подорожчали:
- масло вершкове – на 16,4%,
- молоко – 13,6%,
- дріжджі – 9,6%,
- родзинки – 15,6%,
У магазинах і супермаркетах готова паска обійдеться дорожче, адже її ціна залежить від складових та оздоблення випічки.
"Зростання вартості великоднього кошика однозначно спричинене наслідками воєнних дій – суттєвими грошовими та матеріальними втратами вітчизняної економіки та українських сімей, скороченням виробництва, здорожчанням енергоносіїв, ускладненнями внутрішнього переміщення продукції, невизначеністю багатьох людей навіть у найближчих планах", – пояснив директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко.