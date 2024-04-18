Ви здивуєтесь: дізнайтеся, на скільки зросла ціна паски у 2024 році

Також зросла ціна паски у магазинах, повідомляє Смачно 24. Зокрема, на це вплинула війна, яку розв'язала Росія проти України.

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На скільки зросла ціна паски

Домашню паску готують приблизно за наступним рецептом:

700 грамів борошна,

6 яєць,

150 грамів вершкового масла,

300 грамів молока,

400 грамів цукру,

40 грамів дріжджів,

200 грамів родзинок.

Якщо готувати її за цим рецептом, то кілограм коштуватиме 179,8 гривні. Це на 5,8% перевищує вартість паски 2023 року, яка становила 169,88 гривні.

Таке відносно незначне здорожчання символу українського Великодня зумовлено відчутним зниженням цін на:

яйця – майже на 30%,

цукор – 15%,

борошно – 5 %.



Паска стала коштувати дорожче / Фото Unsplash

Проте інші складові паски подорожчали:

масло вершкове – на 16,4%,

молоко – 13,6%,

дріжджі – 9,6%,

родзинки – 15,6%,

У магазинах і супермаркетах готова паска обійдеться дорожче, адже її ціна залежить від складових та оздоблення випічки.

"Зростання вартості великоднього кошика однозначно спричинене наслідками воєнних дій – суттєвими грошовими та матеріальними втратами вітчизняної економіки та українських сімей, скороченням виробництва, здорожчанням енергоносіїв, ускладненнями внутрішнього переміщення продукції, невизначеністю багатьох людей навіть у найближчих планах", – пояснив директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко.



Зростання цін на паску у 2024 році / Інфографіка 24 Каналу