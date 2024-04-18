Вы удивитесь: узнайте, на сколько выросла цена кулича в 2024 году
Стоимость кулича в 2024 году выросла. Узнайте, сколько для украинцев стоит испечь домашнее пасхальное лакомство.
Также выросла цена кулича в магазинах, сообщает Вкусно 24. В частности, на это повлияла война, которую развязала Россия против Украины.
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На сколько выросла цена кулича
Домашняя пасха готовится примерно по следующему рецепту:
- 700 граммов муки,
- 6 яиц,
- 150 граммов сливочного масла,
- 300 граммов молока,
- 400 граммов сахара,
- 40 граммов дрожжей,
- 200 граммов изюма.
Если готовить ее по этому рецепту, то килограмм будет стоить 179,8 гривны. Это на 5,8% превышает стоимость кулича 2023 года, которая составляла 169,88 гривны.
Такое относительно незначительное подорожание символа украинской Пасхи обусловлено ощутимым снижением цен на:
- яйца – почти на 30%,
- сахар – 15%,
- муку – 5%.
Пасха стала стоить дороже / Фото Unsplash
Однако другие составляющие кулича подорожали:
- масло сливочное – на 16,4%,
- молоко – 13,6%,
- дрожжи – 9,6%,
- изюм – 15,6%,
В магазинах и супермаркетах готовый кулич обойдется дороже, ведь его цена зависит от составляющих и отделки выпечки.
"Рост стоимости пасхальной корзины однозначно вызван последствиями военных действий – существенными денежными и материальными потерями отечественной экономики и украинских семей, сокращением производства, подорожанием энергоносителей, осложнениями внутреннего перемещения продукции, неопределенностью многих людей даже в ближайших планах", – объяснил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко.
Рост цен на пасхальный кулич в 2024 году / Инфографика 24 Канала