Желатин – это компонент, который способен творить настоящие живые с десертами, чего только стоит холодный чизкейк. Также сейчас придет время холодца, так что нам снова нужно будет применять желатин. Мы очень часто обращаемся к этому ингредиенту, но точно ли мы знаем, сколько его нужно, чтобы желе получилось просто идеальным?

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Желатиновые секреты: что нужно знать каждому

Желатин обладает многими свойствами, которые будут полезны в кулинарии. Он может быть не только загустителем, но и стабилизатором, смачивателем и эмульгатором.

Желатин имеет много секретов / Фото Smaker

В основном, когда в наших руках оказывается желатин, нас в первую очередь интересуют его желеобразующие свойства. Здесь главное все сделать правильно и придерживаться удачных пропорций.

Обычно на литр жидкости требуется 6 – 8 чайных ложек желатина. Такая вариация продиктована тем, что размер столовых приборов у каждого разный. Если есть электронные весы, лучше всего воспользоваться ими и взять ровно 20 граммов желатина на 1 литр воды.

Вместе с тем это не означает, что можно успокоиться и отпустить ситуацию, нужно внимательно следить за консистенцией блюда. Если нужно сделать отвар или желе еще более густым, то нужно добавлять желатин порциями по половине чайной ложечки.