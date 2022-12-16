Желатин – це компонент, який здатен творити справжні жива з десертами, чого лише вартує холодний чизкейк. Також зараз настане час холодцю, тож нам знову потрібно буде застосовувати желатин. Ми дуже часто звертаємося до цього інгредієнта, але чи точно ми знаємо, як потрібно з ним поводитися, аби желе вийшло просто ідеальним?

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Желатинові секрети:що потрібно знати кожному

Желатин має багато властивостей, які будуть корисними у кулінарії. Він може бути не лише загусником, а й стабілізатором, змочувачем та емульгатором.

Желатин має багато секретів / Фото Smaker

В основному, коли в наших руках опиняється желатин, нас насамперед цікавлять його гелеутворюючі властивості. Тут головне все зробити правильно та дотриматися вдалих пропорцій.

Зазвичай на літр рідини потрібно 6 – 8 чайних ложок желатину. Така варіація продиктована тим, що розмір столових приборів у кожного різний. Якщо є електронні ваги, то найкраще скористатися ними та взяти рівно 20 грамів желатину на 1 літр води.

Разом з тим це не означає, що можна заспокоїтися і відпустити ситуацію, потрібно пильно слідкувати за консистенцією страви. Якщо потрібно зробити відвар або желе ще густішими, то потрібно додавати желатин порціями по половині чайної ложечки.