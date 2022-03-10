Дорадо, сибас, форель также отлично подойдут к этим блюдам. Правда, они стоят дороже.

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На гарнир можно приготовить картофельное или горошковое пюре, салат из свежих овощей или просто рис.

Рыбные котлеты

Время: 40 минут

40 минут Порции: 4



Фото The flavor blender

Ингредиенты:

– 500 граммов рыбы (хек, минтай);

– 2 средние моркови;

– 1 репчатый лук;

– соль;

– черный молотый перец;

– 2 – 3 столовые ложки муки;

– сухари панировочные;

– 2 сырых куриных яйца.

Приготовление:

Овощи очистите от кожуры и шелухи. Лук нарежьте мелким кубиком и обжарьте на сковороде с растительным маслом. Морковь натрите на мелкой терке и отправьте жариться к луку. Приправьте все специями и перемешайте. Рыбу измельчите с помощью блендера или мясорубки. Смешайте все ингредиенты в однородную массу, сформируйте из нее котлеты и запанируйте их в панировочных сухарях. Пожарьте котлеты на сковороде с растительным маслом (по 4 минуты с каждой стороны) или запеките в духовке (20 минут при 200 градусах).

Приятного аппетита!

Рыба, жаренная в кляре

Время: 20 минут

20 минут Порции: 4



Фото Rock recipes

Ингредиенты:

– 500 – 800 граммов рыбы (хек, минтай);

– 2 сырых яйца;

– мука;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Рыбу нарежьте на порционные кусочки. Яйца разбейте в мисочку, приправьте специями и взболтайте. Запанируйте кусочки рыбы в муке, затем в яйце. Пожарьте рыбу на сковороде в растительном масле (по 4 минуты с каждой стороны).

Приятного аппетита!