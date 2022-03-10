Страви з риби обов'язково мають мати місце у вашому раціоні. Не обмежуйтеся тільки червоною рибою, готуйте також з білої: хек, минтай, дорадо, сібас чи форель.

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На гарнір до рибних котлет чи обсмаженої в клярі оберіть картопляне або горошкове пюре, салат зі свіжих овочів або відварений рис.

Рибні котлети

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 4



Фото The flavor blender

Інгредієнти:

– 500 грамів риби (хек, минтай);

– 2 середні моркви;

– 1 ріпчаста цибуля;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– 2 – 3 столові ложки борошна;

– сухарі панірувальні;

– 2 сирих курячих яйця.

Приготування:

Почистіть овочі від шкірки та лушпиння. Наріжте цибулю дрібним кубиком та обсмажте на розігрітій сковорідці з олією.

Натріть моркву на дрібній тертці та обсмажуйте разом з цибулею. Присмачте все спеціями та перемішайте.

Рибу перебийте блендером або змеліть на м'ясорубці.

Змішайте всі інгредієнти в однорідну масу. Сформуйте котлети та запаніруйте їх в панірувальних сухарях.

Розігрійте сковорідку з олією та обсмажуйте котлети з обох сторін по 4 хвилини. Також їх можна запекти в духовці (200 градусів 20 хвилин).

Смачного!

Обсмажена риба в клярі

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 4



Фото Rock recipes

Інгредієнти:

– 500 – 800 грамів риби (хек, минтай);

– 2 сирих яйця;

– борошно;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Наріжте рибу порційними шматочками.

Яйця вибийте в блюдце, присмачте спеціями та перемішайте.

Запаніруйте шматочки риби в борошні, далі в яйці.

Обсмажте рибу на розігрітій сковорідці з олією по 4 хвилини з кожного боку.

Смачного!