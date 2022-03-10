Страви з риби обов'язково мають мати місце у вашому раціоні. Не обмежуйтеся тільки червоною рибою, готуйте також з білої: хек, минтай, дорадо, сібас чи форель.
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На гарнір до рибних котлет чи обсмаженої в клярі оберіть картопляне або горошкове пюре, салат зі свіжих овочів або відварений рис.
Рибні котлети
- Час: 40 хвилин
- Порції: 4
Фото The flavor blender
Приготування:
- Почистіть овочі від шкірки та лушпиння. Наріжте цибулю дрібним кубиком та обсмажте на розігрітій сковорідці з олією.
- Натріть моркву на дрібній тертці та обсмажуйте разом з цибулею. Присмачте все спеціями та перемішайте.
- Рибу перебийте блендером або змеліть на м'ясорубці.
- Змішайте всі інгредієнти в однорідну масу. Сформуйте котлети та запаніруйте їх в панірувальних сухарях.
- Розігрійте сковорідку з олією та обсмажуйте котлети з обох сторін по 4 хвилини. Також їх можна запекти в духовці (200 градусів 20 хвилин).
Смачного!
Обсмажена риба в клярі
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4
Фото Rock recipes
Приготування:
- Наріжте рибу порційними шматочками.
- Яйця вибийте в блюдце, присмачте спеціями та перемішайте.
- Запаніруйте шматочки риби в борошні, далі в яйці.
- Обсмажте рибу на розігрітій сковорідці з олією по 4 хвилини з кожного боку.
Смачного!