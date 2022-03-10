На плите или в духовке: простые блюда из белой рыбы
10 марта 2022 , 11:49Читати новину українською
Нежирная белая рыба – идеальный продукт для разгрузочных дней. Сегодня мы приготовим хек или минтай. Будет и полезно, и бюджетно.
Дорадо, сибас, форель также отлично подойдут к этим блюдам. Правда, они стоят дороже.
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На гарнир можно приготовить картофельное или горошковое пюре, салат из свежих овощей или просто рис.
Рыбные котлеты
- Время: 40 минут
- Порции: 4
Фото The flavor blender
– 500 граммов рыбы (хек, минтай);
– 2 средние моркови;
– 1 репчатый лук;
– соль;
– черный молотый перец;
– 2 – 3 столовые ложки муки;
– сухари панировочные;
– 2 сырых куриных яйца.
Приготовление:
- Овощи очистите от кожуры и шелухи.
- Лук нарежьте мелким кубиком и обжарьте на сковороде с растительным маслом.
- Морковь натрите на мелкой терке и отправьте жариться к луку. Приправьте все специями и перемешайте.
- Рыбу измельчите с помощью блендера или мясорубки.
- Смешайте все ингредиенты в однородную массу, сформируйте из нее котлеты и запанируйте их в панировочных сухарях.
- Пожарьте котлеты на сковороде с растительным маслом (по 4 минуты с каждой стороны) или запеките в духовке (20 минут при 200 градусах).
Приятного аппетита!
Рыба, жаренная в кляре
- Время: 20 минут
- Порции: 4
Фото Rock recipes
– 500 – 800 граммов рыбы (хек, минтай);
– 2 сырых яйца;
– мука;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Рыбу нарежьте на порционные кусочки.
- Яйца разбейте в мисочку, приправьте специями и взболтайте.
- Запанируйте кусочки рыбы в муке, затем в яйце.
- Пожарьте рыбу на сковороде в растительном масле (по 4 минуты с каждой стороны).
Приятного аппетита!