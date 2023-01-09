Скумбрия в духовке – отличный вариант для холодной или горячей закуски к праздничному столу. Подавайте ее с овощами, гарниром или соусом.
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Рецепт скумбрии в духовке
- Время: 40 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Очищаем размороженную скумбрию от внутренностей и головы. Вырезаем пловец на позвоночнике и плавники на брюшке.
- Осторожно руками отделяем хребет от филе сначала с одной стороны, а затем с другой стороны. Отрезаем хвост. Удаляем грудные плавники с двух сторон.
- Оставшиеся кости вынимаем пинцетом или руками.
- На каждой половинке филе производим поперечные разрезы через каждые 2 сантиметра, не дорезая до середины с обеих сторон. Перекладываем на противень застеленный пергаментом скумбрию кожей вверх.
- Каждый кусочек скумбрии поворачиваем на бок. Рыба станет похожа на елку.
- Соевый соус, бальзамический соус и мед хорошо перемешиваем и смазываем скумбрию. Посыпаем кунжутом.
- Отправляем все в духовку на 20 минут при 180 градусах.
- Готовую рыбу подавайте на стол горячей или холодной.
Пусть вкушает!