Скумбрія в духовці – чудовий варіант для холодної або гарячої закуски до святкового столу. Подавайте її з овочами, гарніром, або соусом.

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Рецепт скумбрії в духовці

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Очищаємо розморожену скумбрію від нутрощів та голови. Вирізаємо плавець на хребті та плавці на черевці.
  • Обережно руками відокремлюємо хребет від філе спочатку з одного боку, а потім з іншого боку. Відрізаємо хвіст. Видаляємо грудні плавці з двох боків.
  • Кістки, що залишилися, виймаємо пінцетом або руками.
  • На кожній половинці філе робимо поперечні розрізи через кожні 2 сантиметри, не дорізаючи до середини з обох боків. Перекладаємо на деко застелене пергаментом скумбрію шкірою вгору.
  • Кожен шматочок скумбрії повертаємо на бік. Риба стане схожою на ялинку.
  • Соєвий соус, бальзамічний соус та мед добре перемішуємо та змащуємо скумбрію. Посипаємо кунжутом.
  • Відправляємо все в духовку на 20 хвилин при 180 градусах.
  • Готову рибу подавайте до столу гарячою або холодною.

Нехай смакує!