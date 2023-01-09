Скумбрия в духовке: праздничный рецепт

9 января 2023, 14:36
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Источник:

Food blogger

Вкусная и сытная закуска из скумбрии станет настоящей королевой праздничного стола.

Скумбрия в духовке – отличный вариант для холодной или горячей закуски к праздничному столу. Подавайте ее с овощами, гарниром или соусом.

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Рецепт скумбрии в духовке

  • Время: 40 минут
  • Порции: 4
Ингредиенты:
– 1 свежемороженая скумбрия;
– 2 столовые ложки соевого соуса;
– 1 столовая ложка бальзамического соуса;
– 1 чайная ложка меда;
– семена кунжута.

Приготовление:

  • Очищаем размороженную скумбрию от внутренностей и головы. Вырезаем пловец на позвоночнике и плавники на брюшке.
  • Осторожно руками отделяем хребет от филе сначала с одной стороны, а затем с другой стороны. Отрезаем хвост. Удаляем грудные плавники с двух сторон.
  • Оставшиеся кости вынимаем пинцетом или руками.
  • На каждой половинке филе производим поперечные разрезы через каждые 2 сантиметра, не дорезая до середины с обеих сторон. Перекладываем на противень застеленный пергаментом скумбрию кожей вверх.
  • Каждый кусочек скумбрии поворачиваем на бок. Рыба станет похожа на елку.
  • Соевый соус, бальзамический соус и мед хорошо перемешиваем и смазываем скумбрию. Посыпаем кунжутом.
  • Отправляем все в духовку на 20 минут при 180 градусах.
  • Готовую рыбу подавайте на стол горячей или холодной.

Пусть вкушает!

Автор: Богданна Рибак