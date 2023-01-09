Скумбрия в духовке: праздничный рецепт

Вкусная и сытная закуска из скумбрии станет настоящей королевой праздничного стола.

Скумбрия в духовке – отличный вариант для холодной или горячей закуски к праздничному столу. Подавайте ее с овощами, гарниром или соусом.

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Рецепт скумбрии в духовке

Время: 40 минут

40 минут Порции: 4

– 1 свежемороженая скумбрия;– 2 столовые ложки соевого соуса;– 1 столовая ложка бальзамического соуса;– 1 чайная ложка меда;– семена кунжута.

Приготовление:

Очищаем размороженную скумбрию от внутренностей и головы. Вырезаем пловец на позвоночнике и плавники на брюшке.

Осторожно руками отделяем хребет от филе сначала с одной стороны, а затем с другой стороны. Отрезаем хвост. Удаляем грудные плавники с двух сторон.

Оставшиеся кости вынимаем пинцетом или руками.

На каждой половинке филе производим поперечные разрезы через каждые 2 сантиметра, не дорезая до середины с обеих сторон. Перекладываем на противень застеленный пергаментом скумбрию кожей вверх.

Каждый кусочек скумбрии поворачиваем на бок. Рыба станет похожа на елку.

Соевый соус, бальзамический соус и мед хорошо перемешиваем и смазываем скумбрию. Посыпаем кунжутом.

Отправляем все в духовку на 20 минут при 180 градусах.

Готовую рыбу подавайте на стол горячей или холодной.

Пусть вкушает!