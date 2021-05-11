Татьяна Литвинова рассказывает как приготовить запеченную скумбрию. В маринад добавить апельсиновый сок, цедру, горчицу и специи.
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Запеченная скумбрия в фольге
- Для приготовления маринада помойте апельсин, выжмите сок, натрите цедру, выложите в миску, добавьте соль, горчицу, специи, перемешайте.
- Помойте рыбу, очистите, разделите пополам.
- Окуните филе рыбы в маринад, оставьте на 15-20 минут.
- Заверните рыбу в фольгу, выложите на уголь. Готовьте в течение 10 минут.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
Запеченная скумбрия в фольге – рецепт от Тани Литвиновой в видео: