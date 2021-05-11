Тетяна Литвинова розповідає як приготувати запечену скумбрію. До маринаду додати апельсиновий сік, цедру, гірчицю та спеції.
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Запечена скумбрія у фользі
- Для приготування маринаду помийте апельсин, вичавіть сік, натріть цедру, викладіть у миску, додайте сіль, гірчицю, спеції, перемішайте.
- Помийте рибу, почистіть, розділіть навпіл.
- Занурте філе риби у маринад, залиште на 15-20 хвилин.
- Загорніть рибу у фольгу, викладіть на вугілля. Готуйте протягом 10 хвилин.
- Викладіть на тарілку. Смачного!
Запечена скумбрія у фользі – рецепт від Тані Литвинової у відео: