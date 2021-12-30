Иногда так хочется похрустеть чем-нибудь сладеньким, но времени на приготовление мало. Мы подготовили для вас рецепт жареных хрустиков во фритюре. Тесто за 15 минут, а остальное за вас сделает холодильник.

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Рецепт хрустиков во фритюре

Время : 60 минут

: 60 минут Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

– 450 граммов муки;

– 150 миллилитров молока;

– 150 граммов сливочного масла;

– 2 столовые ложки сахара или сгущенки;

– масло для жарки.

Приготовление:

В теплое молоко добавьте сливочное масло, сахар и перемешайте. Небольшими порциями добавляйте к массе муку и постепенно замешивайте тесто. Когда оно будет однородной консистенции – заверните в слой пищевой пленки и отправьте "отдохнуть" в холодильник на 40 минут. Разогрейте масло в кастрюле более 180 градусов. Раскатайте тесто в тонкий слой, нарежьте длинными полосками, потом квадратиками.

Скриншот с видео Здорово и быстро

С помощью металлического дуршлага сформируйте хрустики (см. видео).

Скриншот с видео Здорово и быстро

Обжарьте хрустики во фритюре 2 – 3 минуты.

Переложите их на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.

По желанию посыпьте их сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления сладких хрустиков: