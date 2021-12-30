Иногда так хочется похрустеть чем-нибудь сладеньким, но времени на приготовление мало. Мы подготовили для вас рецепт жареных хрустиков во фритюре. Тесто за 15 минут, а остальное за вас сделает холодильник.
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Рецепт хрустиков во фритюре
- Время: 60 минут
- Порции: 6 – 8
Приготовление:
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В теплое молоко добавьте сливочное масло, сахар и перемешайте.
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Небольшими порциями добавляйте к массе муку и постепенно замешивайте тесто. Когда оно будет однородной консистенции – заверните в слой пищевой пленки и отправьте "отдохнуть" в холодильник на 40 минут.
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Разогрейте масло в кастрюле более 180 градусов.
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Раскатайте тесто в тонкий слой, нарежьте длинными полосками, потом квадратиками.
Скриншот с видео Здорово и быстро
- С помощью металлического дуршлага сформируйте хрустики (см. видео).
Скриншот с видео Здорово и быстро
- Обжарьте хрустики во фритюре 2 – 3 минуты.
- Переложите их на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.
- По желанию посыпьте их сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления сладких хрустиков: