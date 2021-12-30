Інколи так хочеться похрумтіти чимось солоденьким, але часу на приготування обмаль. Ми підготували для вас рецепт смажених хрустиків у фритюрі. Тісто за 15 хвилин, а решту за вас зробить холодильник.
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Рецепт хрустиків у фритюрі
- Час: 60 хвилин
- Порції: 6 – 8
Приготування:
- У тепле молоко додайте вершкове масло, цукор та перемішайте.
- Невеликими порціями додавайте до маси борошно та поступово замішуйте тісто. Коли воно однорідної консистенції – загорніть у шар харчової плівки та відправте "відпочити" в холодильник на 40 хвилин.
- Розігрійте олію у каструлі понад 180 градусів.
- Розкачайте тісто в тонкий шар, наріжте довгими смужками, далі квадратиками.
Скріншот з відео Здоровий і смачний
- За допомогою металевого друшляка сформуйте хрустики (див. відео).
Скріншот з відео Здоровий і смачний
- Обсмажте хрустики у фритюрі 2 – 3 хвилини.
- Перекладіть їх на шар паперового рушника, щоб позбутися зайвого жиру.
- За бажанням посипте їх цукровою пудрою.
Смачного!
Відеорецепт приготування солодких хрустиків: