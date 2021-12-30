Інколи так хочеться похрумтіти чимось солоденьким, але часу на приготування обмаль. Ми підготували для вас рецепт смажених хрустиків у фритюрі. Тісто за 15 хвилин, а решту за вас зробить холодильник.

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Рецепт хрустиків у фритюрі

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 6 – 8

Приготування:

  1. У тепле молоко додайте вершкове масло, цукор та перемішайте.
  1. Невеликими порціями додавайте до маси борошно та поступово замішуйте тісто. Коли воно однорідної консистенції – загорніть у шар харчової плівки та відправте "відпочити" в холодильник на 40 хвилин.
  1. Розігрійте олію у каструлі понад 180 градусів.
  1. Розкачайте тісто в тонкий шар, наріжте довгими смужками, далі квадратиками.


Скріншот з відео Здоровий і смачний

  1. За допомогою металевого друшляка сформуйте хрустики (див. відео).


Скріншот з відео Здоровий і смачний

  1. Обсмажте хрустики у фритюрі 2 – 3 хвилини.
  1. Перекладіть їх на шар паперового рушника, щоб позбутися зайвого жиру.
  1. За бажанням посипте їх цукровою пудрою.

Смачного!

Відеорецепт приготування солодких хрустиків: