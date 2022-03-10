Готовим не дома: сладкий рисовый пудинг в мультиварке
10 марта 2022 , 13:51Читати новину українською
Источник:інстаграм Євгена Клопотенка
Если вы сейчас не своей кухне, но имеете доступ к мультиварке, воспользуйтесь рецептом Евгения Клопотенко. Рисовый пудинг отлично утолит голод, придаст вам сил и оптимизма.
Его можно приготовить даже в бомбоубежище. Главное – прихватить с собой мультиварку и найти свободную розетку.
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Рецепт сладкого рисового пудинга
- Время: 60 минут
- Порции: 6
Ингредиенты:
– 700 – 800 граммов вареного риса;
– 4 сырых куриных яйца;
– 1 литр молока;
– 150 – 200 граммов сахара;
– молотая корица, ванильный сахар или лимонная цедра (на ваше усмотрение).
Приготовление:
- Если нет под рукой готового риса, быстренько его сварите: 1 часть риса залейте 2 частями воды, доведите до кипения на портативной плите и снимите с огня. Через 30 минут он дойдет до готовности под крышкой.
- Взбейте яйца с сахаром и молоком с помощью вилки или миксера. Если молока нет, сгодятся разведенное в воде сухое молоко, вода со сливочным маслом или просто вода.
- Добавьте в яичную массу молотую корицу, ванильный сахар или лимонную цедру и все перемешайте.
- Отправьте рис в чашу мультиварки и залейте его яичной смесью.
- Установите на мультиварке режим "Запеканка" и таймер на 45 – 60 минут.
Приятного аппетита!