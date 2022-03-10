Його можна приготувати навіть у бомбосховищі. Головне – прихопити із собою мультиварку й знайти вільну розетку.

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Рецепт солодкого рисового пудингу

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 6

Приготування:

  1. Якщо не маєте напохваті готового рису, швиденько його зваріть: 1 частину рису залийте 2 частинами води, доведіть до кипіння на портативній плитці й зніміть із вогню. За 30 хвилин він дійде до готвонсті під кришкою.
  2. Збийте яйця з цукром та молоком за допомогою виделки або міксера. Якщо молока немає, згодяться розведене у воді сухе молоко, вода з вершковим маслом або й просто вода.
  1. Додайте до яєчної маси мелену корицю, ванільний цукор або лимонну цедру й перемішайте.
  2. Відправте рис до чаші мультиварки й залийте його яєчною сумішшю.
  3. Установіть на мультиварці режим "Запіканка" й таймер на 45 – 60 хвилин.

Смачного!