Посыпьте "картошку" кунжутом, кокосовой стружкой, какао или керобом. А внутрь каждого пирожного вложите целый орешек миндаля.
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Рецепт пирожного "картошка" из нута и овсяных хлопьев
- Время: от 30 минут до 2 часов
- Количество: 10 – 12 штук
Приготовление:
- Чтобы быстро приготовить пирожные, используйте консервированный нут. Однако можно воспользоваться и сырым, но для этого его нужно подготовить. Промойте его, замочите в воде и оставьте на 6-8 часов. Еще раз промойте и отварите в большом количестве воды 60 – 90 минут.
- Финики залейте крутым кипятком на 10 – 15 минут и почистите от косточек.
- Орехи и овсянку обжарьте на сухой сковороде и перебейте блендером.
- К готовому нуту добавьте растительное масло, лимонный сок, банан и финики. Перебейте блендером до однородной массы.
- Добавьте перебитую смесь овсянки с орехами и какао. Вымешайте массу.
- Сформируйте шарики, обваляйте в какао, кокосовой стружке или кунжуте.
Приятного аппетита!