Посыпьте "картошку" кунжутом, кокосовой стружкой, какао или керобом. А внутрь каждого пирожного вложите целый орешек миндаля.

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Рецепт пирожного "картошка" из нута и овсяных хлопьев

  • Время: от 30 минут до 2 часов
  • Количество: 10 – 12 штук

Приготовление:

  1. Чтобы быстро приготовить пирожные, используйте консервированный нут. Однако можно воспользоваться и сырым, но для этого его нужно подготовить. Промойте его, замочите в воде и оставьте на 6-8 часов. Еще раз промойте и отварите в большом количестве воды 60 – 90 минут.
  1. Финики залейте крутым кипятком на 10 – 15 минут и почистите от косточек.
  1. Орехи и овсянку обжарьте на сухой сковороде и перебейте блендером.
  1. К готовому нуту добавьте растительное масло, лимонный сок, банан и финики. Перебейте блендером до однородной массы.
  1. Добавьте перебитую смесь овсянки с орехами и какао. Вымешайте массу.
  1. Сформируйте шарики, обваляйте в какао, кокосовой стружке или кунжуте.

Приятного аппетита!