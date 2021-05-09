Вы можете заменить малину в рецепте клубникой, вишней или персиками. Рулет будет смаковать с любыми ягодами или фруктами.
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Рецепт малинового рулета
- Разогрейте духовку до 190 градусов с решеткой в центральном положении. Выложите на противень слой пергамента и смажьте его сливочным маслом или растительным маслом.
- Разделите яйца на желтки и белки, они должны быть комнатной температуры. Взбейте белки с 100 г сахара до устойчивой пены.
- Осторожно переложите в большую чистую емкость для смешивания и отложите.
- Соедините яичные желтки со 100 граммами сахара и экстрактом ванили. Взбивайте массу около 3 минут.
- Добавьте около трети яичных белков во взбитую желтковую смесь и осторожно соедините вместе с помощью насадки для взбивания. Повторите еще два сложения взбитых яичных белков, аккуратно перемешивая. Будьте осторожны, чтобы не повредить воздушную структуру яичного белка во время перемешивания.
- Добавьте четверть муки в тесто и перемешиваете. Повторяйте, пока все мука не будет смешанное и смесь станет однородной и пушистой. Переложите готовое тесто на противень и разровняйте лопаткой.
- Выпекайте бисквитный корж в течение 10 – 12 минут в духовке.
Скрученный рулет / Фото abeautifulplate
- Готовый корж переложите на силиконовый коврик или слой пергамента покрытый сахарной пудрой, снимите пергамент с другой стороны бисквита. Очень осторожно отклейте пергаментную бумагу и выбросьте.
- Пока торт еще теплый, сверните его в плотный рулет. Охладите корж на решетке до комнатной температуры.
- Для приготовления крема смешайте жирные сливки, сахарную пудру и экстракт ванили. Взбивайте, пока крем не станет достаточно густым, начиная с медленной скорости и увеличивая до средне высоких и образуя средние пики.
Ягоды для начинки рулета / Фото abeautifulplate
- Разверните торт так, чтобы он лежал полностью ровным. С помощью лопатки распределите консервированную малину очень тонким слоем на торте.
- Смешайте остальные малины с кремом и выложите на корж. Сверните корж в рулет и отправьте в холодильник на несколько часов швом вниз. Плотно накройте слоем пищевой пленки.
Скрученный рулет с начинкой / Фото abeautifulplate
- Для декора смешайте жирные сливки, сахарную пудру и экстракт ванили. Взбивайте, пока крем не станет достаточно густым, распределите крем равномерным слоем на внешнюю сторону торта
Декор ягодного рулета / Фото abeautifulplate
- Задекорируйте рулет малиной, осталась. Перед подачей присыпьте сахарной пудрой. Приятного аппетита!