Вы можете заменить малину в рецепте клубникой, вишней или персиками. Рулет будет смаковать с любыми ягодами или фруктами.

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Рецепт малинового рулета

  1. Разогрейте духовку до 190 градусов с решеткой в ​​центральном положении. Выложите на противень слой пергамента и смажьте его сливочным маслом или растительным маслом.
  2. Разделите яйца на желтки и белки, они должны быть комнатной температуры. Взбейте белки с 100 г сахара до устойчивой пены.
  3. Осторожно переложите в большую чистую емкость для смешивания и отложите.
  4. Соедините яичные желтки со 100 граммами сахара и экстрактом ванили. Взбивайте массу около 3 минут.
  5. Добавьте около трети яичных белков во взбитую желтковую смесь и осторожно соедините вместе с помощью насадки для взбивания. Повторите еще два сложения взбитых яичных белков, аккуратно перемешивая. Будьте осторожны, чтобы не повредить воздушную структуру яичного белка во время перемешивания.
  6. Добавьте четверть муки в тесто и перемешиваете. Повторяйте, пока все мука не будет смешанное и смесь станет однородной и пушистой. Переложите готовое тесто на противень и разровняйте лопаткой.
  7. Выпекайте бисквитный корж в течение 10 – 12 минут в духовке.

    Скрученный рулет / Фото abeautifulplate
     
  8. Готовый корж переложите на силиконовый коврик или слой пергамента покрытый сахарной пудрой, снимите пергамент с другой стороны бисквита. Очень осторожно отклейте пергаментную бумагу и выбросьте.
  9. Пока торт еще теплый, сверните его в плотный рулет. Охладите корж на решетке до комнатной температуры.
  10. Для приготовления крема смешайте жирные сливки, сахарную пудру и экстракт ванили. Взбивайте, пока крем не станет достаточно густым, начиная с медленной скорости и увеличивая до средне высоких и образуя средние пики.

    Ягоды для начинки рулета / Фото abeautifulplate
     
  11. Разверните торт так, чтобы он лежал полностью ровным. С помощью лопатки распределите консервированную малину очень тонким слоем на торте.
  12. Смешайте остальные малины с кремом и выложите на корж. Сверните корж в рулет и отправьте в холодильник на несколько часов швом вниз. Плотно накройте слоем пищевой пленки.

    Скрученный рулет с начинкой / Фото abeautifulplate
     
  13. Для декора смешайте жирные сливки, сахарную пудру и экстракт ванили. Взбивайте, пока крем не станет достаточно густым, распределите крем равномерным слоем на внешнюю сторону торта

    Декор ягодного рулета / Фото abeautifulplate
     
  14. Задекорируйте рулет малиной, осталась. Перед подачей присыпьте сахарной пудрой. Приятного аппетита!