Сладко и ароматно: готовим малиновый ликер дома

Чтобы насладиться малиновым ликером, вам нужно всего три ингредиента: ягоды, сахар и водка. Остальное за вас сделает процесс ферментации.

Существует много разновидностей ликеров: вишневые, имбирные, клубничные, абрикосовые, но сегодня мы научимся готовить именно малиновый. Пока малина еще доступна на рынках и в огороде, приготовим вкусный напиток.

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Малина очень ароматная и сладкая ягода. Ликер из нее получится вкусным и подойдет к любому десерту на праздничном столе.

Рецепт малинового ликера

– малина;– сахар;– водка.

Приготовление:

Первым шагом в приготовлении ароматного домашнего ликера будет подготовка малины. Итак, залейте ее водкой в банке и закройте крышкой. Она должна полностью накрыть малину в банке. Оставьте на 8-10 дней настояться.



Ингредиенты для ликера / Фото Вкусно

Откиньте малину на сито, чтобы избавиться от лишней жидкости.



Приготовление ликера / Фото Вкусно

Посыпьте ягоды сахаром и немного перемешайте.

Перебейте ягоды блендером или разомните руками. Оставьте, чтобы сахар полностью растворился в ягодной массе.



Приготовление ликера / Фото Вкусно

Протрите ягодную массу через мелкое сито, смешайте сироп с настойкой.



Приготовление ликера / Фото Вкусно

Важно! После сочетания сиропа с водкой, дайте домашнему ликеру постоять еще неделю, чтобы он сбалансировал вкусы.