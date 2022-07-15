Існує багато різновидів лікерів: вишневі, імбирні, полуничні, абрикосові, але сьогодні ми навчимося готувати саме малиновий. Доки малина ще доступна на ринках та на городі, заготуємо смачний напій.

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Малина надзвичайно ароматна та солодка ягода. Лікер з неї вийде смачним та підійде до будь-якого десерту на святковому столі.

Рецепт малинового лікеру

Інгредієнти:

– малина;

– цукор;

– горілка.

Приготування:

Першим кроком у приготуванні ароматної домашнього лікеру буде підготовка малини. Отже, залийте її горілкою в банці та закрийте кришкою. Вона повинна повністю накрити малину в банці. Залишіть на 8 – 10 днів настоятися.



Інгредієнти для лікеру / Фото Смачно

Відкиньте малину на сито, щоб позбутися зайвої рідини.



Приготування лікеру / Фото Смачно

Посипте ягоди цукром та трішки перемішайте.

Перебийте ягоди блендером або розімніть руками. Залишіть, щоб цукор повністю розчинився у ягідній масі.



Приготування лікеру / Фото Смачно

Перетріть ягідну масу через дрібне сито, змішайте сироп з настоянкою.



Приготування лікеру / Фото Смачно

Важливо! Після поєднання сиропу з горілкою, дайте домашньому лікеру постояти ще тиждень, щоб він збалансував смаки.