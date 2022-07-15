Існує багато різновидів лікерів: вишневі, імбирні, полуничні, абрикосові, але сьогодні ми навчимося готувати саме малиновий. Доки малина ще доступна на ринках та на городі, заготуємо смачний напій.

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Малина надзвичайно ароматна та солодка ягода. Лікер з неї вийде смачним та підійде до будь-якого десерту на святковому столі.

Рецепт малинового лікеру

Приготування:

  1. Першим кроком у приготуванні ароматної домашнього лікеру буде підготовка малини. Отже, залийте її горілкою в банці та закрийте кришкою. Вона повинна повністю накрити малину в банці. Залишіть на 8 – 10 днів настоятися.


Інгредієнти для лікеру / Фото Смачно

  1. Відкиньте малину на сито, щоб позбутися зайвої рідини.


Приготування лікеру / Фото Смачно

  1. Посипте ягоди цукром та трішки перемішайте.
  1. Перебийте ягоди блендером або розімніть руками. Залишіть, щоб цукор повністю розчинився у ягідній масі.


Приготування лікеру / Фото Смачно

  1. Перетріть ягідну масу через дрібне сито, змішайте сироп з настоянкою.


Приготування лікеру / Фото Смачно

  1. Важливо! Після поєднання сиропу з горілкою, дайте домашньому лікеру постояти ще тиждень, щоб він збалансував смаки.
  1. Малиновий домашній лікер готовий. Смачного!