Сладости могут быть полезными, если готовить их из натуральных продуктов и без добавления красителей, усилителей вкуса, загустители и сахара. Одним из таких рецептов сладкого поделился талантливый шеф-повар и участник шоу "Адская кухня" Александр Громлюк.

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Шеф-повар предлагает приготовить запеченные яблоки с тыквой. Александр сам активно следит за своим питанием и занимается спортом. Он обожает сладкую пищу, но отдает предпочтение только полезным десертам.

Рецепт запеченных яблок с тыквой

Время: 30 – 35 минут

Порции: 1



Запеченные яблоки с тыквой / Фото новый канал

Ингредиенты:

– 300 г яблок;

– 40 г тыквы;

– 15 г вяленой вишни;

– 15 г орехов;

– 40 г финикового сиропа.

Приготовление:

Тщательно помойте яблоки. Срежьте острым ножом верхушку и отложите ее – не выбрасывайте. Вырежьте серединку из яблока и удалите семена. Мякоть нарежьте мелкими кусочками.



Запеченные яблоки с тыквой / Фото новый канал

Тыкву нарежьте мелкими кубиками. Добавьте к тыкве вишню, орешки и заправьте финиковым сиропом. Нафаршируйте яблоки начинкой, закройте верхушкой и отправьте в духовку выпекаться.



Запеченные яблоки с тыквой / Фото новый канал