Сладкоежки оценят: рецепт запеченных яблок с тыквой от шеф-повара Александра Громлюка

Если вы тоже считали, что на правильном питании нельзя есть сладкое – вы крайне ошибаетесь! Участник реалити-шоу "Адская кухня" Александр Громлюк поделился с читателями рецептом вкусного, а главное полезного десерта из яблок и тыквы.

Сладости могут быть полезными, если готовить их из натуральных продуктов и без добавления красителей, усилителей вкуса, загустители и сахара. Одним из таких рецептов сладкого поделился талантливый шеф-повар и участник шоу "Адская кухня" Александр Громлюк.

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Шеф-повар предлагает приготовить запеченные яблоки с тыквой. Александр сам активно следит за своим питанием и занимается спортом. Он обожает сладкую пищу, но отдает предпочтение только полезным десертам.

Рецепт запеченных яблок с тыквой

Время: 30 – 35 минут

Порции: 1



Запеченные яблоки с тыквой / Фото новый канал

– 300 г яблок;– 40 г тыквы;– 15 г вяленой вишни;– 15 г орехов;– 40 г финикового сиропа.

Приготовление:

Тщательно помойте яблоки. Срежьте острым ножом верхушку и отложите ее – не выбрасывайте. Вырежьте серединку из яблока и удалите семена. Мякоть нарежьте мелкими кусочками.



Запеченные яблоки с тыквой / Фото новый канал

Тыкву нарежьте мелкими кубиками. Добавьте к тыкве вишню, орешки и заправьте финиковым сиропом. Нафаршируйте яблоки начинкой, закройте верхушкой и отправьте в духовку выпекаться.



Запеченные яблоки с тыквой / Фото новый канал