Сладкоежки оценят: рецепт запеченных яблок с тыквой от шеф-повара Александра Громлюка

6 октября 2021 , 17:48
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Источник:

Новый канал

Если вы тоже считали, что на правильном питании нельзя есть сладкое – вы крайне ошибаетесь! Участник реалити-шоу "Адская кухня" Александр Громлюк поделился с читателями рецептом вкусного, а главное полезного десерта из яблок и тыквы.

Сладости могут быть полезными, если готовить их из натуральных продуктов и без добавления красителей, усилителей вкуса, загустители и сахара. Одним из таких рецептов сладкого поделился талантливый шеф-повар и участник шоу "Адская кухня" Александр Громлюк.

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Шеф-повар предлагает приготовить запеченные яблоки с тыквой. Александр сам активно следит за своим питанием и занимается спортом. Он обожает сладкую пищу, но отдает предпочтение только полезным десертам.

Рецепт запеченных яблок с тыквой

Время: 30 – 35 минут
Порции: 1


Запеченные яблоки с тыквой / Фото новый канал

Ингредиенты:
–  300 г яблок;
–  40 г тыквы;
–  15 г вяленой вишни;
–  15 г орехов;
–  40 г финикового сиропа.

Приготовление:

  1. Тщательно помойте яблоки. Срежьте острым ножом верхушку и отложите ее – не выбрасывайте.
  2. Вырежьте серединку из яблока и удалите семена. Мякоть нарежьте мелкими кусочками.


Запеченные яблоки с тыквой / Фото новый канал

  1. Тыкву нарежьте мелкими кубиками.
  2. Добавьте к тыкве вишню, орешки и заправьте финиковым сиропом.
  3. Нафаршируйте яблоки начинкой, закройте верхушкой и отправьте в духовку выпекаться.


Запеченные яблоки с тыквой / Фото новый канал

  1. Оптимальная температура духовки 180 градусов. Выпекание десерта у вас займет около 10 – 15 минут.
  2. Полезный и диетический десерт готов. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак