Дьявольское пирожное – именно так назвали его авторы блога Fat Killers, отличная альтернатива магазинному сладкому. Вы с легкостью можете приготовить его дома, что главное – не повредите своей фигуре.

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Пирожное низкокалорийное, а ягоды для начинки можете выбрать согласно тому, что доступно в сезон: хурма, клубника, груша или яблоки. Можно добавлять также мороженую вишню или малину.

Рецепт полезных пирожных с ягодами

  • Время: 85 минут
  • Порции: 2

Приготовление:

  1. Для теста взбейте желтки с подсластителем и ванильным сахаром.

  2. В отдельной посуде взбейте яичные белки со щепоткой соли.

  3. В желтки введите кефир и разрыхлитель – перемешайте.

  4. Всыпьте какао, просеянную через сито муку и осторожно введите белковую массу.

  5. Смажьте форму для выпекания кокосовым маслом или сливочным маслом.

  6. Вылейте тесто и отправьте все выпекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 40 – 50 минут.

  7. Остудите корж и вырежьте из него с помощью стакана четное количество кружочков.


Дьявольское пирожное с ягодами / Фото Fat Killers

  1. Для крема смешайте все ингредиенты до однородной консистенции.

  2. Клубнику тщательно помойте и просушите на слое бумажного полотенца.

  3. Растопите шоколад на паровой бане и поочередно окунайте в него ягоды так, чтобы они полностью покрылись.

  4. Выложите на шоколадную лепешку крем, клубнику и накройте другой лепешкой.

  5. Сформируйте так все пирожные и подавайте к столу. Приятного аппетита!

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