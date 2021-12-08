Дьявольское пирожное – именно так назвали его авторы блога Fat Killers, отличная альтернатива магазинному сладкому. Вы с легкостью можете приготовить его дома, что главное – не повредите своей фигуре.
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Пирожное низкокалорийное, а ягоды для начинки можете выбрать согласно тому, что доступно в сезон: хурма, клубника, груша или яблоки. Можно добавлять также мороженую вишню или малину.
Рецепт полезных пирожных с ягодами
- Время: 85 минут
- Порции: 2
Приготовление:
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Для теста взбейте желтки с подсластителем и ванильным сахаром.
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В отдельной посуде взбейте яичные белки со щепоткой соли.
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В желтки введите кефир и разрыхлитель – перемешайте.
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Всыпьте какао, просеянную через сито муку и осторожно введите белковую массу.
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Смажьте форму для выпекания кокосовым маслом или сливочным маслом.
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Вылейте тесто и отправьте все выпекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 40 – 50 минут.
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Остудите корж и вырежьте из него с помощью стакана четное количество кружочков.
Дьявольское пирожное с ягодами / Фото Fat Killers
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Для крема смешайте все ингредиенты до однородной консистенции.
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Клубнику тщательно помойте и просушите на слое бумажного полотенца.
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Растопите шоколад на паровой бане и поочередно окунайте в него ягоды так, чтобы они полностью покрылись.
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Выложите на шоколадную лепешку крем, клубнику и накройте другой лепешкой.
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Сформируйте так все пирожные и подавайте к столу. Приятного аппетита!
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